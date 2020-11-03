Bitlis'te desteklemelerle yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyar lirayı aştı - Son Dakika

Bitlis'te desteklemelerle yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyar lirayı aştı

03.11.2020 11:05
Bitlis'te desteklemelerle yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyar lirayı aştı, System.String[]

Verimli yayla ve meralarıyla her yıl birçok ilden göçere ev sahipliği yapan Bitlis'te, devletin verdiği desteklerle sağlanan huzur ortamı sayesinde hem tarım ve hayvancılık canlandı hem de kentin üretim kapasitesi arttı.

Verimli yayla ve meralarıyla her yıl birçok ilden göçere ev sahipliği yapan Bitlis'te, devletin verdiği desteklerle sağlanan huzur ortamı sayesinde hem tarım ve hayvancılık canlandı hem de kentin üretim kapasitesi arttı.

Bölgede yıllardır terör saldırıları nedeniyle kullanılamayan yaylaların vatandaşların kullanımına açılması, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekler, yöre halkının yeniden tarıma ve hayvancılığa yönelmesini sağladı.

Destekler sayesinde kentin verimli arazilerinde modern tarım yaparak ürün çeşitliliğini ve miktarını artıran çiftçiler, köylerde ve yaylalarda da hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sunmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, Bitlis'in, tulum peyniri, balı, cevizi, meyveleri, geniş mera ve yaylalarıyla önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.

Bitlis'te 1 milyon 300 bin dekar alanda tarımsal faaliyetin yürütüldüğünü belirten Çelik, "Geniş mera ve yaylarımız mevcut. 2 milyon dönüme yakın ormanlık alanımız bulunuyor. Açıkta da mera hayvancılığı yapılıyor. Bitlis 700 bin küçük, 112 bin büyük baş hayvan ve 168 bin arılı kovanıyla bir hayvancılık merkezi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda tarımsal ve hayvansal alanda önemli yatırımlara başladık." diye konuştu.

Son 5 yılda tarım ve hayvancılıkta önemli gelişmeler katedildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ildeki kurumların destekleri ve çiftçilerin gayretleri sonucu son 5 yılda tarım ve hayvancılık alanında önemli gelişme katettiklerini aktaran Çelik, huzur ortamıyla çiftçilerin teknolojiyi daha iyi takip ettiğini, üretim alanlarını genişlettiklerini vurguladı.

Çelik, kentin tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere doğru ilerlemeye başladığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"2015'te bitkisel üretim değerimiz 400 milyon lira iken 2019'da bu rakam 750 milyon lirayı aştı. Yüzde 90'dan fazla artış sağlandı. Aynı şekilde hayvansal üretimde 200 milyon liradan 400 milyon liraya çıktık. 2015'te bakanlığın ilimize sağladığı destekler 36 milyon lira iken 2019'da bu rakam 400 milyon lirayı buldu. Bitlis'in yıllık üretimi tüm kalemlerle 1,5 milyar lirayı aştı. Son zamanlarda ilimizle özdeşleşen kuru fasulye, domates, ceviz ve bal gibi ürünler Bitlis'e özel olarak yetişiyor ve dünyanın farklı yerlerine ihraç ediliyor."

"Bitlis'te 106 tesis kuruldu"

Bakanlığın uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleme Programı kapsamında 2006'dan bu yana bölgede üretime yönelik girişimlerin de arttığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bitlis'te 106 tesis kuruldu. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlendiği önemli tesisler yapıldı. Bu yıl milletvekilleri ve valimizin destekleriyle 32 projemiz geçti. Hibe sözleşmesi imzaladığımız 26 projemiz uygulandı. Yeni açılan organize sanayi bölgesinde 14 tesisimizin temeli atıldı kalan 12 tesisi de vatandaşlar ilçelerde yapıyor. Tamamlandıktan sonra kentte üretilen ürünler bu tesislerde işlenecek. Birçok ülkeye buradan ürünler göndereceğiz."

"2019'da 875 milyon lira destek verdik"

Çelik, çiftçilere 2002'de tek kalemde destek sağlanırken 2020'de 60'tan fazla kalemde desteğin verildiğine dikkati çekti.

Geçen yıl çiftçiye 875 milyon lira destek verdiklerini belirten Çelik, "Son 5 yılda gözle görülür şekilde artan bir ivme ile tarım ve hayvancılık gelişiyor. Kurumlarımızın sağladığı huzur ve güven ortamı, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle tarımsal üretim ve hayvancılıkta inanılmaz bir büyüme söz konusu. Genç nüfusun da tarım ve hayvancılık alanında istihdamı giderek artıyor. Sahada üretilip, ihraç edilen ürünler bunların göstergesidir." dedi.

Bitlis, Terör, Huzur, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te desteklemelerle yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyar lirayı aştı - Son Dakika


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