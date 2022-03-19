Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

19.03.2022 17:30

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 113, Bitlis'te ise 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi kırsalda, belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
500
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı

Bitlis, Muş, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement