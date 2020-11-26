Bitlis'te devlet desteğiyle çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek - Son Dakika

Bitlis'te devlet desteğiyle çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek

26.11.2020 15:57
Bitlis'te devlet desteğiyle çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı ile Mutki ilçesinin Kavakbaşı beldelerinde geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandır bundan böyle modern atölyelerde üretilecek.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı ile Mutki ilçesinin Kavakbaşı beldelerinde geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandır bundan böyle modern atölyelerde üretilecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, "Günkırı ve Kavakbaşı Beldelerinde Çömlekçilik ve Tandırcılığın Geliştirmesi" projesinin desteklendiği bildirildi.

DAKA koordinasyonunda hazırlanan projenin, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve Kavakbaşı Belde Belediye Başkanı Veysi Oğuz arasında imzalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi'nde imzalanan projeyle bölgede uzun yıllardan beri geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırın, modern yöntemler ile yapımını sağlayarak ekonomik değeri ve hane halkının gelirinin artırılması amaçlanmıştır. Emek ve gelir dengesizliği sebebiyle yavaş yavaş terk edilmeye yüz tutmakta olan çömlekçilik ve tandırcılığın modern yollarla yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı projenin bütçesi 1 milyon 840 bin 436 liradır. Turizme katma değer etkisi olan yöresel ürünlerin çeşitliliğini arttıracak ve kadının sosyal hayata katılımını sağlayacaktır. Günkırı Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu projenin bir milyon 500 bin lirası hibe olarak sağlanacaktır."

Proje kapsamında kurulacak 750 metrekarelik iki atölyede makine ve ekipmanlar kullanılarak modern yöntemlerle tandır ve çömlek üretileceği vurgulanan açıklamada, bu atölyelerde 80 kadının, her bir atölyede uzman 2 eğitmen tarafından 540 saatlik modern yöntemler ile çömlek ve tandır üretimi eğitimi alacağı bildirildi.

Açıklamada, proje sonunda üretilen ürünlerin satışı ve pazarlanması amacıyla Günkırı ve Kavakbaşı beldelerinin kara yolu ağında belirlenen bölgelerde 25 metrekarelik sergi ve satış alanları oluşturulacağı kaydedildi.

Kavakbaşı, Güroymak, Günkırı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te devlet desteğiyle çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak can verdi Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor "Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir         
15:01
Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak         
14:59
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
14:33
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı         
13:57
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 16:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te devlet desteğiyle çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei