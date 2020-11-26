Bitlis'te devlet desteğiyle çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı ile Mutki ilçesinin Kavakbaşı beldelerinde geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandır bundan böyle modern atölyelerde üretilecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, "Günkırı ve Kavakbaşı Beldelerinde Çömlekçilik ve Tandırcılığın Geliştirmesi" projesinin desteklendiği bildirildi.

DAKA koordinasyonunda hazırlanan projenin, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve Kavakbaşı Belde Belediye Başkanı Veysi Oğuz arasında imzalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi'nde imzalanan projeyle bölgede uzun yıllardan beri geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırın, modern yöntemler ile yapımını sağlayarak ekonomik değeri ve hane halkının gelirinin artırılması amaçlanmıştır. Emek ve gelir dengesizliği sebebiyle yavaş yavaş terk edilmeye yüz tutmakta olan çömlekçilik ve tandırcılığın modern yollarla yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı projenin bütçesi 1 milyon 840 bin 436 liradır. Turizme katma değer etkisi olan yöresel ürünlerin çeşitliliğini arttıracak ve kadının sosyal hayata katılımını sağlayacaktır. Günkırı Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu projenin bir milyon 500 bin lirası hibe olarak sağlanacaktır."

Proje kapsamında kurulacak 750 metrekarelik iki atölyede makine ve ekipmanlar kullanılarak modern yöntemlerle tandır ve çömlek üretileceği vurgulanan açıklamada, bu atölyelerde 80 kadının, her bir atölyede uzman 2 eğitmen tarafından 540 saatlik modern yöntemler ile çömlek ve tandır üretimi eğitimi alacağı bildirildi.

Açıklamada, proje sonunda üretilen ürünlerin satışı ve pazarlanması amacıyla Günkırı ve Kavakbaşı beldelerinin kara yolu ağında belirlenen bölgelerde 25 metrekarelik sergi ve satış alanları oluşturulacağı kaydedildi.