Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Dış Ticaret Eğitimi Verildi

Bitlis'te Dış Ticaret Eğitimi Verildi

36 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından öğrencilere yönelik dış ticaret eğitimi verildi.

Bitlis'te Dış Ticaret Eğitimi Verildi, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından öğrencilere yönelik dış ticaret eğitimi verildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda iki gün süren eğitimde, ticaret kavramları, avantajları, sözleşmeler, teslim ve ödeme şekilleri, ithalat, ihracat mevzuatı ve dış ticaret desteklemeleri konularında eğitimler düzenlendi.

BEÜ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar, 70 katılımcının bu eğitimlerden faydalanacağını belirtti.

Çınar, 2017 yılında Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı, 2018 yılında ise Ekonomi ve Kalkınma kongresini yaptıklarını söyledi.

DAKA İl Temsilcisi Kerem Akın ise bu tür eğitimlerle bölgede girişimcilerin bilgilendirilmesine devam edeceklerini ifade etti.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:47 Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Güncel
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