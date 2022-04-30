Bitlis'te doğa ters lalelerle renklendi - Son Dakika
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Bitlis'te doğa ters lalelerle renklendi

30.04.2022 11:43
Bitlis'te doğa ters lalelerle renklendi

Bitlis'in Mutki ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "Ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı süsledi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "Ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı süsledi.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle açan ve endemik bitki türleri arasında yer alan eşsiz güzellikteki ters laleler, doğayı renklendirdi.

Mutki'nin Yumrumeşe köyüne giden fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, köyün mezarlığında yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü bulunan ters laleleri fotoğraflıyor.

Ters laleleri görmek için arkadaşlarıyla köye gelen İngilizce öğretmeni Merve Nur Gülnar, endemik bitki türü olan ters lalelerin olduğunu öğrendikten sonra köye geldiklerini söyledi.

Gülnar, "Çok güzel bir ortam. Bir lale bahçesinin içindeyiz. İlk defa ters lale görüyorum. Farklı bir çiçek türü ve hoşumuza gitti. Fotoğraflar çekerek güzel bir gün geçirdik. İmkanı olanların gelmesini isterim. İlçeye yakın bir mesafede. Burada güzel vakit geçirebilirler." dedi.

Türkçe öğretmeni Özcan Demir ise arkadaşının önerisiyle köye geldiklerini belirterek, "Ters laleleri gördük. Bu güzel bir deneyim oldu. Gelecek olanlara da tavsiye ediyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlarımız hemen fotoğraf çekti. Gerçekten olağanüstü güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum il dışından gelecekler mutlaka buraya uğrasın." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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