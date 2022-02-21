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Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı - Son Dakika

Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı

21.02.2022 15:03
Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup doğasever, Türkiye'nin en büyük krater gölünün yer aldığı ve yer yer 2 metre karın bulunduğu 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda kamp kurdu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup doğasever, Türkiye'nin en büyük krater gölünün yer aldığı ve yer yer 2 metre karın bulunduğu 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda kamp kurdu.

Kentte yaşayan doğaseverler Yavuz Vecel, Tekin Üzümcü ve Serdar Dinçer, bölgenin doğal güzellikleri ve turizmine dikkat çekmek için kalderanın bulunduğu bölgeye tırmanış yaptı.

Yer yer 2 metre karın bulunduğu alanda olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle ilerleyebilen doğaseverler, zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Vecel, kalderada iki gün kamp yapmayı planladıklarını ancak soğuk hava ve tipiden dolayı bir gece kalabildiklerini belirtti.

Bölgeye yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra ulaşabildiklerini belirten Vecel, şunları kaydetti:

"Kamp için uygun bir yer bulup çadırımızı kurduk. Tipi ile fırtınadan etkilenmemek için çadırın etrafına kardan duvar ördük. Geceyi kamp çadırında geçirdikten sonra sabahın erken saatlerinde bölgeden ayrıldık. Çok sayıda kamp tecrübemiz var. Arkadaşlarımızla birlikte iklim şartlarına göre kamplar planlıyoruz. Ayrıca, arama kurtarma eğitimimiz olmasına rağmen, tipi ve fırtına ile soğuk havadan olumsuz yönde etkilendik."

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Serdar Dinçer, Türkiye, Nemrut, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı - Son Dakika
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