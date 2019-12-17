Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması - Son Dakika
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Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması

6 saat önce

BİTLİS Anadolu Gençlik Derneği tarafından Doğu Türkistan'a destek için basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması, System.String[]

BİTLİS Anadolu Gençlik Derneği tarafından Doğu Türkistan'a destek için basın açıklaması yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 30 kişi basın açıklaması yaptı. Dernek adına basın açıklamasını okuyan AGD Bitlis Eren Üniversitesi Komisyon Başkanı Murat Abbasioğlu, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Abbasioğlu şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını görüyoruz. Dünya siyasetine hak ve adalet değil, güç ve çıkar yön vermektedir. 70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve yüzölçümü Türkiye'nin 2,5 katı büyüklükte olan Doğu Türkistan'da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetimin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi almak ve oradaki Müslümanlarla iletişim kurmanın önüne geçmektedir. Bu konuda yetkilileri duyarlı davranmaya davet ediyoruz."


Anadolu Gençlik Derneği, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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