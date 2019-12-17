Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 30 kişi basın açıklaması yaptı. Dernek adına basın açıklamasını okuyan AGD Bitlis Eren Üniversitesi Komisyon Başkanı Murat Abbasioğlu, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Abbasioğlu şöyle konuştu:

BİTLİS Anadolu Gençlik Derneği tarafından Doğu Türkistan 'a destek için basın açıklaması yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Üniversiteyi terk etti, dev bir oyuncak imparatorluğunun sahibi oldu