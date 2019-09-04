Bitlis'te domatesten 200 milyon lira gelir elde ediliyor

BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde domates hasadına başlandı. Yıllık 240 bin ton üretilen domateslerden yaklaşık 200 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Van Gölü kıyısında bulunduğu için mikro kilima özelliği taşıyan bölgede yapılan domates üretimi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Rekolteden bu yıl memnun olan çiftçiler, üretimin yaptıkları domateslerin kilisonu 60 kuruştan satıyor. Domates hasadını yerinde incelemek üzere Tatvan ve Ahlat ilçelerine gelen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yılın ilk hasadı olan domates tarlalarında hem hasat yaptı, hem de incelemelerde bulundu.Yetiştirilen domatesin bu yıl verimli olduğunu ve bu yıl yaklaşık 240 bin ton verim beklediklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki domates hasadı birkaç gün önce başladı. Çok hızlı bir şekilde de devam ediyor. Tarım müdürlüğü ve teknik personel olarak sahadayız. Çiftçilerimizin üretimlerini gözlemliyoruz. Bu sene çok şükür gördüğümüz kadarı ile domates verimi çok iyi. Bitlis genelinde 2019 yılı itibari ile toplamda 20 bin dekarlık alanda domates üretimi mevcut. Sahada gözlemlediğimiz kadarı ile dönüm başına 8-10 ton düşmekte. Bu da ilimizin genel rekoltesinin 240 bin ton olması demek" dedi.

SULU TARIM ÜRETİM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sulu tarıma geçmeden önce domates yerine yem bitkileri üretildiğini belirten Çelik, "2006 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında basınçlı sulama sistemleriyle birlikte bölgemizde sulu tarıma geçilmiş oldu. Suyun gelmesi ile birlikte çiftçinin ekim ve üretim alışkanlıklarında bir değişiklik oldu. Daha az maliyetle birim alanında daha fazla verim elde edebileceği alanlara yöneldiler. Bizler de onların destekçileri olduk. Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi kentlerden de talepleri karşılamak üzere çok yoğun bir şekilde domates üretimi yapılıyor. Şu anda gayri safi hasıla anlamında, ilimizin yıllık geliri 200 milyon lira civarındadır" diye konuştu.

DOMATES FİDELERİNİ BİTLİS'TE ÜRETECEĞİZ

Domates fidelerinin il dışından geldiğini ancak önümüzdeki yıldan itibaren fide üretiminine geçeceklerini ifade eden Çelik, Bitlis'in Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerine göre de son turfanda yeri olduğunu söyledi. Çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini anlatan Çelik şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde fideleri de kendi ilimizde üretmek üzere Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında fide yetiştirilecek seraları teşvik edeceğiz ve yüzde 50 hibe desteği sağlayacağız. 2020 üretim sezonundan itibaren biz kendi fidemizi kendimiz üretmiş olacağız. Bölgede daha önce benim projemle kurulmuş olan bir salça fabrikası vardı. Yaptığımız araştırmada sermaye yetersizliğinden dolayı iki yıldır atıl durumda. Yatırımcılarımızla konuşup bu fabrikamızı tekrar faaliyete geçireceğiz. Bitlis Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerine göre iklim ve coğrafi etkileri bakımından son turfanda yeridir. Türkiye'de üretilen özellikle açıkta sebze yetiştiriciliği son turfanda durumundayız. Biz buradan Türkiye'nin batı illerine de pazara mal arz etmekteyiz. Bölgemizin domates ihtiyacının yüzde 30'unu Bitlis karşılamaktadır. Ülkemizin de yaklaşık olarak yüzde 4'ünü karşılıyoruz. Domates üretimi Nisan ve Mayıs ayından itibaren başlar. Takriben bir beş aylık çalışma süreci var. Komşu illerden bize mevsimlik işçi göçü de mevcuttur. Aynı zamanda ilimizdeki işsizlerin istihdamı da burada sağlanmaktadır. Tarlalarımızda sadece domates alanlarında Mayıs ayından Ekim ayına kadar yaklaşık olarak 10 bin işsizimiz iş bulmaktadır."