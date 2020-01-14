Bitlis'te dondurucu soğuklar - Son Dakika
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Bitlis'te dondurucu soğuklar

6 saat önce

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Bitlis'te dondurucu soğuklar, System.String[]

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.


Bitlis'te dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bitlis ve ilçelerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar beyaza büründü. Güroymak ilçesinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar kırağı tutarak beyaza bürünürken, doğa fotoğrafçıları da oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamaya çalıştı.


Kırağı tutan ve beyaza bürünen ağaçların fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçılarından Mustafa Kepenek, "Ağaçlar adeta kartpostal görünümü sunuyor. Ortalık bembeyaz. Bu güzel görüntüleri arşivimize katmak için geldik. Harika bir görünüm sunuyor" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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