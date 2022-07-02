Bitlis'te dört spor tesisinin temeli atıldı - Son Dakika
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Bitlis'te dört spor tesisinin temeli atıldı

02.07.2022 16:30
Bitlis'te dört spor tesisinin temeli atıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dört spor tesisinin temeli atıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dört spor tesisinin temeli atıldı.

Sahil Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, kentin son yıllarda önemli yatırım ve hizmetlere kavuştuğunu söyledi.

Genç nüfusu fazla olan kentte sosyal donatılar ve eğitim alanları inşa ettiklerini anlatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde ilimiz genelinde çok sayıda fabrika kuruldu. Allah nasip ederse birkaç yıl içinde 10 bin kişi sadece Rahva bölgesinde istihdam edilecek. Organize sanayi bölgesinde 8 bin 400 civarında çalışan var. Sadece iş alanları yetmiyor çünkü gençler sosyal alanlar da istiyor. Tatvan ilçemizde 11 bin 750 lisanslı sporcudan bahsediliyor. Bu anlamda bakanlarımızın desteğiyle spor alanları inşa ediyoruz."

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de kentte uluslararası standartlarda tesisler inşa edileceğini belitti.

Bulundukları alanda ikisi kapalı ve ikisi açık tenis kortları, gençlik merkezi inşa edileceğini dile getiren Geylani, "Buradaki gençlik merkezi konservatuar tarzında olacak ve belediye bünyesinde hizmet verecek. Diğer projemiz ise eski toprak saha olan alanda bir amatör spor kulübü yapıyoruz. 500 kişilik tribünü, antrenman sahası, basketbol ve voleybol sahaları olan bir spor tesisi inşa ediyoruz. Ayrıca 6 bin metrekare kapalı alan ve 7 salona sahip, 7 branşta aynı anda spor yapılabilecek tesisin inşaatına başladık. Burada kendini yetiştiren gençlerimiz başarılarıyla dünya ve ülkemiz genelinde ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler." diye konuştu.

Konuşmalardan tesislerin temeli atıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te dört spor tesisinin temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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