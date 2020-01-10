Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 4 düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, 100 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, olay yerinde uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıkmada, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendiği belirtilerek şeyle denildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonu başlatıldı. Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencere içerisinde 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."