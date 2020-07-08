Bitlis'te düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere kısıtlama - Son Dakika

Bitlis'te düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere kısıtlama

Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere kısıtlama getirildi.

Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere kısıtlama getirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve köylerde sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç saatinin 12.00 ve en geç bitiş saatinin 21.00 olarak belirlenmesine ve düğün saatlerinin 12.00-15.00, 15.00-18.00 ve 18.00-21.00 olarak yapılmasına müsaade edilmesine, kaymakamlıklarımızca yukarıda belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezasının mülki amir onayı ile uygulanmasına, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere kısıtlama - Son Dakika
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