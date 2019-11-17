Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "Dünya'da ve Türkiye'de neler oluyor" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis Medeniyet Platformunca Tatvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Dönem Başkanı Cengiz Şahin, başkanlığı devraldıklarından bu yana çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu faaliyetlerin devam edeceğini aktaran Şahin, konferansın hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Siyaset Bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu, katılımcılara "Dünya'da ve Türkiye'de neler oluyor" konulu konferans verdi.

Geçmiş dönemlerden bugüne Türkiye'de ve dünyada yaşananları, siyasi gelişmeleri ve yönetim şekillerini anlatan Akkoyunlu, tüm gelişmelerin doğru tahlil edilmesi gerektiğini belirtti.

Konferansa, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.