Bitlis'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kamyonunda 69 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kamyonunda 69 sığınmacı yakalandı

12.12.2020 16:59
Bitlis'te

Bitlis'te jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonda 69 sığınmacı yakalandı.

Bitlis'te jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonda 69 sığınmacı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Bitlis- Baykan kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyon, kolluk birimlerince takibe alındı.

Baykal ilçesine doğru yaklaşık 2 kilometre ilerleyen kamyon, polis ekiplerince durduruldu.

Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 69 sığınmacı ve bunlara organizatörlük yapan şüpheli M.G, olayda kullandığı araçta yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda organizatör M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

"6458 sayılı Kanun'a muhalefet"ten kişi başı 4 bin 350 lira idari ceza uygulanan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Jandarma, Baykan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kamyonunda 69 sığınmacı yakalandı - Son Dakika


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