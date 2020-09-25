Bitlis'te düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı - Son Dakika

Bitlis genelinde 9 Ekim'e kadar düzenlenecek etkinlikler, Valilik izniyle yapılabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile tüm eylem ve etkinliklerin, 15 gün süreyle Valilik iznine bağlandığı bildirildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışındaki kurum ile sivil toplum kuruluşlarının, binalarında personeline yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama ve uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinliklerin hariç tutulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis sınırlarında her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurumların binaları dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş, pankart asılması, kurumların mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri ve program bilgisi, idarece talep edilen belgeler ve benzeri) bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin bugün saat 00.01'dan, 9 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs eden ve karara uymayanlar hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılacağı kaydedildi.