Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

BİTLİS'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

BİTLİS'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime yarın için 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır."


Bitlis Valiliği, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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