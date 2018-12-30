Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

40 dakika önce

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Ahlat Merkez ve Merkeze bağlı tüm köylerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:12 Kaynak: İHA

Merkez, Ahlat, Bitlis, Güncel
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