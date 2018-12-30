Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
40 dakika önce
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis
'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Ahlat Merkez
ve Merkeze bağlı tüm köylerde 31 Aralık
2018 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:12 Kaynak: İHA
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