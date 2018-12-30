Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

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Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 31 Aralık'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:47 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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