Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığından, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığınca da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Tatvan, Mutki, Bitlis, Güncel
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