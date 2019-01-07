Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
30 dakika önce
Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Bitlis
merkez ve Mutki
ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Mutki Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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