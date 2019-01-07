Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

30 dakika önce

Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Mutki, Bitlis, Güncel
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