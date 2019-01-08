Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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