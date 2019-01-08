Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
55 dakika önce
Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Bitlis
'in Mutki
ve Tatvan
ilçeleri ile bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı ilçe genelindeki her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ile yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Mutki Kaymakamlığından, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:31 Kaynak: AA
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