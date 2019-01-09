Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
48 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Bitlis
'in Ahlat
ve Adilcevaz
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi, belde ve köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Adilcevaz ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:15 Kaynak: AA
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