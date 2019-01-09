Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

48 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi, belde ve köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Adilcevaz ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:15 Kaynak: AA

Adilcevaz, Ahlat, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:03:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]