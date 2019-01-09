Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Bitlis
'in Mutki
ve Hizan
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Hizan
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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