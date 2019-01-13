Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının bölgede devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda da Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçeleri ile bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Mutki, Adilcevaz, Ahlat, Bitlis, Güncel
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