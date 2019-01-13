Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bitlis
merkez, Ahlat
, Adilcevaz
ve Mutki
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının bölgede devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda da Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçeleri ile bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:21 Kaynak: AA
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