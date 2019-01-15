Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

10 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesi ve bağlı köyleri ile Mutki ilçesine bağlı 4 köydeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

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Bitlis'in Hizan ilçesi ve bağlı köyleri ile Mutki ilçesine bağlı 4 köydeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Mutki Kaymakamlığından da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı Kaşak, Kapıkaya, Kaşıklı ve Ballı köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Mutki, Hizan, Bitlis, Güncel
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