Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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