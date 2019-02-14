Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

55 dakika önce

Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Tatvan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Ahlat, Tatvan, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li İsme Sert Yanıt: Kendisine Dönecektir Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:55:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]