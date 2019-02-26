Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

42 dakika önce

Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA

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