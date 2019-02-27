Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan, Mutki ve Güroymak ilçelerinde ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Tatvan, Mutki ve Güroymak ilçelerinde ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Mutki Kaymakamlığı da olumsuz hava şartlarından dolayı pansiyonlu okullar hariç, il merkezi ve köylerdeki tüm okulların yarın tatil edildiğini bildirdi.

Güroymak Kaymakamlığınca da ilçe merkezi, Günkırı ve Gölbaşı beldeleri, Değirmenköy, Yamaç, Yemişveren, Gedikpınar ve Çıtak köyleri hariç, ilçeye bağlı diğer köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:22 Kaynak: AA

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