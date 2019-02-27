Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ahlat ve Hizan Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışından dolayı, ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:54 Kaynak: AA

Hizan, Ahlat, Bitlis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 03:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]