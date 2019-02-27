Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis
'in Ahlat
ve Hizan
ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ahlat ve Hizan Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışından dolayı, ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:54 Kaynak: AA
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