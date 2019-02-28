Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

28 dakika önce

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de öğleden sonra idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:10 Kaynak: AA

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