Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

BİTLİS'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
BİTLİS'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.

Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilele vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:35 Kaynak: DHA

Sabah, Bitlis, Güncel
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