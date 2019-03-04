Bitlis'te Eğitime Kar Engeli (2)

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1 saat önce
BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİVan'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi.
BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİ Van
'ın Başkale
ve Muradiye
ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:41 Kaynak: DHA
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