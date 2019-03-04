Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Engeli (2)

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli (2)

1 saat önce

BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİVan'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi.

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİ

Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:41 Kaynak: DHA

Van, Muradiye, Başkale, Güncel
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