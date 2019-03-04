Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
21 dakika önce
Bitlis'te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Bitlis
'te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Kentte dün gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerindeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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