Bitlis'te eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bitlis'te eğitime kar engeli

6 saat önce

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

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Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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