Bitlis'te eğitime kar engeli - Son Dakika

Bitlis'te eğitime kar engeli
6 saat önce
Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Son Dakika Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ilde okullar tatil edildi