Bitlis'te eğitime kar engeli - Son Dakika

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Tatvan- Ahlat kara yolunda yoğun tipi olduğu, bu güzergahı kullanmak isteyen sürücülerin beklemede kalmaları veya hava şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, Tatvan- Van kara yolunun açık olduğu sürücülerin bu istikameti kullanabileceği bildirildi.