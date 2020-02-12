Bitlis'te eğitime kar engeli - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) yarın eğitime ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 13 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BEÜ ise olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği de buzlanma ve çığ olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olunması için uyarıda bulundu.