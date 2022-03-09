Bitlis'te eğitime 'kar' molası - Son Dakika
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Bitlis'te eğitime 'kar' molası

09.03.2022 08:31
Bitlis'te eğitime 'kar' molası

BİTLİS'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

BİTLİS'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.


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Bitlis'te eğitime kar engeli Bitlis'te eğitime kar engeli 11 yaşındaki Kerem Demirtaş kendi tırını tasarlamak istiyor 11 yaşındaki Kerem Demirtaş kendi tırını tasarlamak istiyor

Güroymak, Tatvan, Hizan, Mutki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te eğitime 'kar' molası - Son Dakika


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