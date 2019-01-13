Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Eğitime Kar Tatili

Bitlis'te Eğitime Kar Tatili

31 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karar uyarınca, merkez ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 14 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:09 Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel
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