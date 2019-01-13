Bitlis'te Eğitime Kar Tatili
31 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
İlçe Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karar uyarınca, merkez ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 14 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:09 Kaynak: AA
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