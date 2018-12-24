Bitlis'te Eğitime Yarım Gün Ara Verildi
27 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde eğitime yarım gün ara verildiAhlat ve Tatvan ilçesinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Bitlis
'in Ahlat
ve Tatvan
ilçelerinde eğitime yarım gün ara verildi
Ahlat ve Tatvan ilçesinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Tatvan Kaymakamlığı ile Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve elverişsiz hava şartlarından dolayı YİBO'lar hariç merkez ve köylerdeki okullarda eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:26 Kaynak: AA
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