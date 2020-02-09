Bitlis'te ekipler kalp hastasına 4 saatte ulaştı - Son Dakika

Bitlis'te ekipler kalp hastasına 4 saatte ulaştı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yalnızçamlar Köyü'nde kalp hastası Gülan Sarıdağ(67), ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

Bitlis Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yalnızçamlar Köyü'de oturan Gülan Sarıdağ, aniden rahatsızlandı. Kalp hastası Sarıdağ'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanmasıyla hastaya ulaşamadı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığının bulunduğu yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası ambulans köye ulaştı. Sağlık ekipleri, evinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıdağ'ı branda üzerinde ambulansa taşıdı. Sarıdağ, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Sarıdağ'ın eşi Abdurrahim Sarıdağ,?Eşim kalbinden rahatsızdır. 112'yi aradım, durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Bende kapalı dedim. Onlar da özel idare ile irtibata geçerek, yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

4 SAATTE KÖYE ULAŞTILAR

İl Özel İdaresi Personeli Caner Cayhan, ise, kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye giderek köy yolunu 4 saat süren bir çalışma sonucunda açtıklarını belirtti.