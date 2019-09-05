Bitlis'te ekmek fırınlarında gramaj denetimi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan ekmek fırınlarını denetledi.



Bitlis Belediyesi Belediye Zabıta ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında gramaj denetimi yapıldı. Bitlis Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kent merkezinde faaliyet gösteren ekmek fabrikalarında üretilen ürünlerin gramajları kontrol edilerek, kurallara uyulup uyulmadığı konularında denetimler yapıldı.



Yapılan denetimlerler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, "Belediye zabıta ekiplerimiz tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren fırınlarımızda yapılan denetimlerde hiçbir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Bu konuda hassasiyet gösteren ve vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunan fırıncı esnafımıza teşekkür ediyor, bu çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - BİTLİS