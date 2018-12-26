Bitlis'te Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

Bitlis'te 2018 ikinci dönem ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bitlis'te 2018 ikinci dönem ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay başkanlık yaptı.



Tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıda, sorun ve öneriler konuşuldu.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri ile tekstil sektörünün temsilcileri de katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok

Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret

10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı