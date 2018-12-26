Bitlis'te Ekonomi Değerlendirme Toplantısı
1 saat önce
Bitlis'te 2018 ikinci dönem ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bitlis'te 2018 ikinci dönem ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay başkanlık yaptı.
Tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıda, sorun ve öneriler konuşuldu.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri ile tekstil sektörünün temsilcileri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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