Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

Bitlis'te Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Bitlis'te 2018 ikinci dönem ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bitlis'te Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Bitlis'te 2018 ikinci dönem ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay başkanlık yaptı.

Tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıda, sorun ve öneriler konuşuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri ile tekstil sektörünün temsilcileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

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