Bitlis'te "Ekonomi Değerlendirme" Toplantısı
1 saat önce
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay başkanlığında "Ekonomi Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.
Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay başkanlığında "Ekonomi
Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2018 yılı ikinci 'Ekonomi Değerlendirme' toplantısında tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Tekin Erdemir
, kurum amirleri ile tekstil sektörünün temsilcileri katıldı. 'Ekonomi Değerlendirme' toplantısında tekstil sektörünün sorunları konuşuldu.
Ayrıca Bitlis ekonomisi, ihracatı ve istihdamının lokomotifi olan tekstilin daha iyiye gidebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:02 Kaynak: İHA
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