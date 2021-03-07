El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşandı.

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda uzun bir aranın ardından kayak merkezine gelen vatandaşlar, snowboard ve kayak yapıp kızakla kayarak karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da aileleriyle mangal yakarak eğlenceli anlar yaşadı. Ziyaretçilerden Levent Hamamcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiğini anlattı. İnsanların salgın nedeniyle uzun süre merkeze gelemediğini belirten Hamamcıoğlu, "Uzun süre evlerinden çıkamayanlar sıkılmıştı. İnsanlar hem güzel havanın hem de kayak yapmanın tadını çıkartıyor. Pist çok güzel, kayak yapmaya elverişli. Hafta sonu herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

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