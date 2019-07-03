Son Dakika Haberleri: Bitlis'te elektrik hatlarına kuşkonmaz montajı
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Bitlis'te elektrik hatlarına kuşkonmaz montajı

14 dakika önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), elektrik çarpması sonucu kuş ölümlerini önlemek amacıyla yüksek gerilim hatlarına izolasyon ve kuşkonmaz montajı yaptı.

Bitlis'te elektrik hatlarına kuşkonmaz montajı, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), elektrik çarpması sonucu kuş ölümlerini önlemek amacıyla yüksek gerilim hatlarına izolasyon ve kuşkonmaz montajı yaptı.
VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, yaptığı açıklamada, kurumsal sorumlulukları gereği doğal yaşama duyarlı bir hizmet anlayışı benimsediklerini söyledi.
Hizmet bölgesindeki kuşlar ile yaban hayvanlarının elektrik şebekelerinden zarar görmesini önlemeye çalıştıklarını belirten Özsoy, il müdürlüğü olarak özellikle yaz döneminde tarım alanlarının etrafında artan kuş nüfusunun zarar görmesini önlemek amacıyla hatlara izolasyon ve kuşkonmaz montajı yaptıklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:28 Kaynak: AA
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