Son Dakika Haberleri: Bitlis'te emekli olan personele veda yemeği
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Bitlis'te emekli olan personele veda yemeği

2 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, belediyeden emekli olan Kasım Melek için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Bitlis'te emekli olan personele veda yemeği, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, belediyeden emekli olan Kasım Melek için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

İtfaiye müdürlüğünde görev yapan Melek için arkadaşları veda programı düzenledi.

İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde verilen yemeğe katılan Vali Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Melek'e sağlıklı ve huzulurlu bir emeklilik geçirmesini diledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:24 Kaynak: AA
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