Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek - Son Dakika

Türkiye'nin kış ayları boyunca en fazla kar alan kentlerinden biri olduğu için bölge halkınca 'Karın Başkenti' olarak anılan Bitlis, son yılların en kurak ve yağışsız yılını yaşıyor. Bu durum ise bölge halkını endişelendiriyor. Bölgede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve verimli topraklarının olduğunu söyleyen vatandaşlar bu durumun endişe verici olduğunu belirtirken, Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerin paylaştığı son 10 yılın verileri ise şöyle:

2010 yılında 1 metre 73 santim

2011 yılında 6 metre 73 santim

2012 yılında 13 metre 30 santim

2013 yılında 8 metre 45 santim

2014 yılında 2 metre 70 santim

2015 yılında 7 metre 59 santim

2016 yılında 7 metre 59 santim

2017 yılında 8 metre 98 santim

2018 yılında 5 metre 34 santim

2019 yılında 9 metre

SUSUZLUK ENDİŞESİ VAR

Bitlis kent merkezine 23 Aralık 2020'de ise sadece 31 santimetre kar yağdı. Ancak havaların sıcak ve güneşli geçmesi nedeniyle yerdeki bu kar da eriyince Bitlis'te 2021 yılına karsız girildi. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, kuraklığın susuzluk endişesine neden olduğunu söyledi.

"BİTLİS KURAKLIK YAŞARSA TÜM GÜNEYDOĞU ANADOLU YAŞAR"

Bitlis'e kar yağmamasının Güneydoğu Anadolu Bölgesini de etkileyeceğini Aslan, "Bitlis'e yağan kar, bahar ayları ile birlikte akarsuları besliyor ve bu akarsular, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarım arazilerini ve içme suyunu karşılıyor. Ancak bu yıl son yılların en kurak kışını geçiriyor. Ülke genelinde de kuraklık var. Ancak, Bitlis'in kuraklık yaşaması neredeyse Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuraklık yaşaması demektir. Bu durum ilimizde de su sıkıntısına neden oluyor. Aynı zamanda kış turizminin eksikliğini yaşıyoruz. Kar yağmamasından dolayı sondaj kuyularından çektiğimiz sularla ilimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Bu da ekstra bir maliyet ve yer altı kaynaklarının azalmasına neden oluyor. Umudumuz, önümüzdeki günlerde ülkemize ve bölgemize karın yağması" dedi.