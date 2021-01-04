Bitlis'te engelli çocuklara yönelik etkinlik - Son Dakika

Etkinliklerde Kovid-19 önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu vurgulanan açıklamada, "Özel çocuklarımız, eğlence programında palyaço ve noel baba eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Buna benzer aktiviteleri yine yapmayı planlıyoruz." denildi.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Tatvan Rehabilitasyon Eğitim Merkezindeki çocuklar için palyaço ve noel baba gösterisi düzenledi.

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